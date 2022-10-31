Схему движения на пересечении ул. Полевой и Ново-Садовой вновь изменят в Самаре

Ограничения, которые сейчас действуют на перекрестке, могут частично снять Фото: администрация Самары

В Самаре вновь изменят схему движения транспорта в районе пересечения улиц Полевой и Ново-Садовой. Там сейчас идет перекладка инженерных коммуникаций в рамках строительства метро. Планируется, что автомобилисты начнут ездить по-новому в ноябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В ближайший месяц нашу строительную площадку на улицах Полевой/Ново-Садовой планируем расширить до Первомайской. При этом частично откроется движение на соседних улицах, где сейчас действуют временные ограничения, - рассказал заместитель гендиректора «ВТС Метро» Петр Проворов.

По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, в дальнейшем для проезда оставят одну полосу дороги на улице Ново-Садовой по направлению «в город» (со стороны Первомайской).

- По прямому ходу Ново-Садовой автомобили будут следовать на улицу Полевую. Выезд на нее будет возможен с правосторонним поворотом, - отметил чиновник.

Кроме того, возможно, откроют до трех полос движения по Полевой от улицы Галактионовской до проспекта Ленина, а также поворот с Самарской на Полевую в сторону проспекта Ленина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре ограничат парковку транспортных средств из-за строительства новой станции метро

В ближайшем будущем планируется несколько перекрытий дорожного движения (подробности)

В Самаре начали рыть огромный котлован новой станции метро «Театральная» в октябре 2022

Процесс снял на видео блогер Евгений Щекин (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал