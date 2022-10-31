В Самаре ограничат парковку транспортных средств из-за строительства новой станции метро

Участок должен быть свободен от транспортных средств для дальнейших работ. Фото: администрация Самары

В пятницу, 28 октября, на совещании в мэрии обсуждалось ограничение парковки в зоне строительства новой станции метро «Театральная».

— На улице Рабочей в ближайшее время поручено разместить необходимые дорожные знаки для ограничения парковки, — рассказали в администрации Самары.

На территории будет работать эвакуатор. Участок должен быть свободен от транспортных средств, чтобы для подъезда строительной техники и подвоза материалов не было никаких препятствий. Это, в свою очередь, необходимо для строительство водопроводной камеры на осевой улицы Вилоновской.

Помимо этого, планируется в будущем перекрыть движение для выноса инженерных коммуникаций на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской. Оно будет недолгим, планируется выделить на работы 3-4 дня, и затронет большей частью движение трамваев.

В настоящий момент в зоне строительства новой станции метро в районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой идет переустройство ливневой канализации, водопровода и кабельных линий.

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