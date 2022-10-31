Здание бывшего автосалона на Заводском шоссе выставили на продажу в Самаре

Продаваемый комплекс включает производственное здание, кузовной цех и склад Фото: Google. Карты.

В Самаре планируют продать здание бывшего автосалона «АЗС Моторс» на Заводском шоссе. Объект выставили на торги. Объявление появилось на электронной площадке «Российского аукционного дома».

В комплекс, выставленный на продажу, входят производственное одноэтажное здание площадью 2 775,5 кв. м, двухэтажный кузовной цех в 486,3 кв. м и склад в 272,2 кв. м. Все это расположено на территории площадью более 18 тысяч кв. м.

Объект оценили в чуть более 158 млн рублей. Электронный аукцион состоится 2 декабря 2022 года.

Напомним, недавно выставили на продажу и здание салона Harley-Davidson. Оно находится на улице Авроры, неподалеку от Центрального автовокзала. Продавец хочет выручить за трехэтажную постройку 150 млн рублей.

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