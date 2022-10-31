Движение трамваев ограничат на пересечении ул. Красноармейской и Галактионовской в Самаре

Движение на перекрестке планируют закрыть на 3-4 дня Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Самаре планируют ввести новое ограничение движения из-за строительства метро. На этот раз хотят перекрыть участок в районе пересечения улиц Красноармейской и Галактионовской. В основном это затронет трамваи, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской потребуется вынос инженерных коммуникаций. Для проведения работ нужно будет ввести временные ограничения — на 3-4 дня. Планируется, что в этот период трамваи на данном участке курсировать не будут.

По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, проезд на перекрестке постараются закрыть под выходные, когда нет такого интенсивного транспортного потока, как в будни. Точная дата пока не называется.

Напомним, в ноябре 2022 года в Самаре могут вновь изменить схему движения на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой. Там хотят частично снять некоторые ограничения. Еще одна корректировка коснется улицы Рабочей, где планируют временно запретить парковку.

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