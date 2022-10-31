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НовостиОбщество31 октября 2022 9:48

Расписание движения теплоходов изменили с 31 октября из Самары в Рождественно и Ширяево

Два пригородных маршрута теперь будут курсировать по-новому
Ирина СИНЕГУБОВА
Суда пригородных маршрутов «Самара-Ширяево» начали отправляться из областного центра в 08:30.

Суда пригородных маршрутов «Самара-Ширяево» начали отправляться из областного центра в 08:30.

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

С сегодняшнего дня, 31 октября, в Самаре закрылись 8 пристаней пассажирских теплоходов и изменилось расписание теплоходов из Самары в Рождественно и Ширяево. Об этом сообщили Самарском речном пассажирском предприятии.

Суда пригородных маршрутов «Самара-Ширяево» начали отправляться из областного центра в 08:30, от поляны им. Фрунзе – в 09:30. Прибытие в Ширяево ожидается в 11:30, отправление оттуда в 16:00. На обратном направлении от поляны им. Фрунзе они отчалят в 17:15 и прибудут обратно в Самару в 18:00.

Изменения коснулись и направления «Самара-Проран-Рождествено». С измененным расписанием маршрута подробно можно ознакомиться в таблице.

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