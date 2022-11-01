В Самарской области мобилизовали студента 1 курса университета

Прокуратура области внесла представление председателю призывной комиссии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Призывная комиссия Новокуйбышевска ошибочно мобилизовала студента 1 курса Казанского национального исследовательского технологического университета.

— Получен ответ от прокуратуры региона на наше обращение в интересах заявителя, — сообщает уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации имеют студенты, получающие образование впервые по очной и очно-заочной формах в учреждениях средне-профессионального и высшего образования в государственных организациях.

Призывная комиссия, несмотря на то, что есть все основания для отсрочки, преждевременно призвала студента на военную службу. Прокуратура области внесла представление председателю призывной комиссии. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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