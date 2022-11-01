Названы самые распространенные болезни призывников Самарской области в 2022 году

Чаще все самарские призывники получают отсрочку из-за заболеваний костно-мышечной ткани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в осенний призыв 2022 года планируют охватить около 15 тысяч человек. Однако служить в армию отправится только каждый десятый из них. Многие получат отсрочку по состоянию здоровья. Начальник Центра военно-врачебной экспертизы Вячеслав Васильев в пресс-центре «КП Самара» рассказал, чем чаще всего болеют призывники.

– Около 20% призывников получают отсрочку по заболеваниям костно-мышечной ткани. В других областях Центрального военного округа на первом месте находятся психические расстройства. У нас они занимают вторую строчку, – отметил Вячеслав Васильев.

На третьем месте в списке самых распространенных болезней призывников Самарской области – проблемы с нервной системой. А по ЦВО – сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, все призывники региона проходят тестирование на наркотические вещества.

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