В Самаре продают «самую лучшую картину в мире» за 5 миллионов рублей

Самарцы нередко выкладывают подобные объявления о продаже. Фото: Авито

В Самаре местный житель продает рисунок под названием «Шедевр» и требует за нее 5 миллионов рублей.

Объявление о продаже было выложено 13 дней назад, 21 октября в 05:36. Автор описывает ее как «самую лучшую картину в мире». Несмотря на это желающих ее приобрести до сих пор не нашлось.

Состояние продаваемого товара характеризуется как новое. На данный момент объявление о продаже просмотрело 99 человек. Позвонить продавцу нельзя, а вот задать интересующие вопросы в сообщениях может каждый желающий.

Самарцы нередко выкладывают подобные объявления о продаже. Ранее другой предприимчивый житель Самары продавал травинку за 999 999 999 рублей, правда об исключительных свойствах товара продавец умолчал. А редкую крышку «Coca-Cola» продавали за 50 миллионов рублей.

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