В Куйбышевском районе Самары готовность новой поликлиники составляет более 50%

Шестиэтажное здание рассчитано на 700 посещений в смену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство нового медицинского учреждения. Готовность поликлиники в микрорайоне Волгарь составляет более 50%.

— Уже утеплен фасад, подведены инженерные коммуникации, завершается устройство кровли здания. Подготовка идет с опережением сроков, — сообщили в минздраве Самарской области.

В работу при оформлении медицинских подразделений внедряется единый визуальный стиль. Разработана штатная численность медицинского персонала. В настоящий момент приглашают врачей, средних медицинских работников и младших сотрудников медучреждений для работы в детском, взрослом отделении и женской консультации.

Подробную информацию о вакансиях можно узнать на официальных информационных ресурсах Самарской городской больницы №10. Напомним, строительство поликлиники началось в июне 2021 года. Шестиэтажное здание рассчитано на 700 посещений в смену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре начали искать врачей в новую поликлинику в Волгаре

Строительство объекта завершится только в следующем году, однако набор специалистов стартовал уже сейчас (подробности)

В Самаре с высоты сняли строящуюся клинику в форме креста

Она находится в микрорайоне Волгарь (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.