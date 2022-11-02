Самарский депутат Роман Балтер назвал расстрел собак в СНТ особо циничным преступлением

Двое мужчин расстреляли собак на глазах ребенка, а потом "подарили" ему гильзы Фото: СОЦСЕТИ

Самарский депутат Роман Балтер вступился за собак, которых расстреляли в СНТ «Ракитовка». Жестокую расправу над беззащитными животными учинили двое мужчин. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения и получил широкий резонанс в соцсетях.

- Честно скажу, я в шоке. Все это произошло на глазах у детей, которые не должны сталкиваться с подобной жестокостью и бесчеловечностью. Неизвестные расстреляли собак и передали ребенку отстрелянные гильзы. Считаю, что это преступление, совершенное с особым цинизмом, - прокомментировал депутат фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Роман Балтер.

Насколько известно, одну из собак доставили в ветеринарную клинику, но спасти ее не удалось. Животное пришлось усыпить из-за многочисленных ранений. В деталях происшествия уже разбираются правоохранители. Между тем, единоросс направил депутатский запрос на имя нового начальника ГУ МВД по Самарской области Игоря Иванова. Он надеется, что этот вопиющий случай не останется без внимания главы ведомства.

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