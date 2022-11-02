Сильный ветер повалил остановку и деревья в Самарской области в ночь на 2 ноября 2022

Упавшую остановку специалисты уже привели в порядок. Фото: телеграм-канал "Тольятти"

В Самарскую область пришел сильный ветер, порывы которого достигают 15-20 м/с. В ночь на 2 ноября 2022 года он повалил остановку и деревья в нескольких местах региона.

Так, в Тольятти отсоединилась от крепления и завалилась остановка общественного транспорта "Детская больница". Фотографии появились в телеграм-канале "Тольятти". Утром специалисты уже привели остановку в порядок.

— Специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта быстро среагировали и уже в 10 утра вернули остановку на место. В настоящее время идут работы по ее укреплению и монтажу дорожных знаков, — сообщает муниципальный центр управления Тольятти.

Работы по восстановлению остановки были завершены утром 2 ноября. Фото: центр управления Тольятти

Из-за шквалистого ветра попадали также деревья. Один случай произошел также в Тольятти, информация появилась в сообществе Вконтакте "Происшествия Тольятти".

— В 12 часу ночи дерево упало на Фрунзе 6а, мы его оттащили с дороги, но все-таки убрать его оттуда надо, до сих пор лежит там, — пишет очевидец.

Дерево, упавшее в Тольятти, оттащили с дороги жители города.

Другой случай был в Советском районе Самары. Дерево упало на улице Печерская. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале "СамараДТП", оно приземлилось прямо между припаркованными автомобилями. Были ли задеты транспортные средства сказать трудно.

В Самаре дерево приземлилось прямо между припаркованными автомобилями. Фото: "СамараДТП"

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