Начальник областного ГУ МВД рассказал о кадровых решениях в самарской полиции

Игорь Иванов был назначен на должность начальника областного главка МВД месяц назад. Фото: мвд.рф

Новый начальник ГУ МВД по Самарской области, генерал-лейтенант Игорь Иванов рассказал, что в решении кадровых вопросов будет опираться на местных сотрудников. Об этом он сообщил во вторник, 1 ноября.

– Сразу обозначу – приводить руководящий состав «со стороны» я не собираюсь. Буду опираться только на местные кадры, в Самарской области много талантливых сотрудников, – подчеркнул Игорь Иванов.

В качестве примера он привел назначение полковника Дмитрия Урюпина на должность начальника УМВД по городу Самаре. Оно состоялось 19 октября 2022 года.

Напомним, Игорь Иванов – родом из Челябинской области. Он родился в 1966 году. Службу в правоохранительных органах новый начальник областного главка МВД начал в 1991 году.

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