По итогам фестиваля «ФормART» мурал от Самарской области «#киберусь» занял второе место

Каждый финалист и призер получил индивидуальный грант на развитие творчества. Фото: правительство Самарской области

В среду, 2 ноября 2022 года, стали известны победители фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». Работа от Самарской области «#киберусь» Семена Маверского заняла 2 место.

— Объявление итогов прошло в онлайн формате с подключением всех регионов округа. В голосовании участвовало более 111 тысяч человек и около 90 экспертов, — рассказали в правительстве региона.

Первое место заняла работа Артура Музипова из Республики Башкортостан «Покровительница кочевников». Третье место досталось Алексею Черневу из Чувашской Республики с граффити под названием «Творчество». В этом году ввели дополнительную номинацию «Общественное признание». Лидером общественного голосования стал «Котъ Саратовский» Владимира Куца.

Каждый финалист и призер получил индивидуальный грант на развитие творчества: 1 место – 200 тысяч рублей, 2 место – 150 тысяч рублей, 3 место – 100 тысяч рублей, спецноминация «Общественное признание» – 100 тысяч рублей. Победители определялись через сложение итогов общественного голосования и голосов экспертов.

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