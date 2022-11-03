В Самаре в ТЦ «Космопорт» сработала пожарная сигнализация вечером 2 ноября

Произошло короткое замыкание электросветильника, но в результате него горения не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В здании самарского торгового центра «Космопорт» сработала пожарная сигнализация вечером 2 ноября 2022 года. На место выехала спецтехника.

— Сообщение о ЧП поступило в 19:36. Пожарно-спасательные подразделения автоматически направились по повышенному рангу вызова (Пожар №2), — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Из торгового центра было эвакуировано 8 человек. Специалисты, приехавшие на место, нашли причину срабатывания сигнализации. Как выяснилось, произошло короткое замыкание электросветильника, но в результате него горения не было.

После этого был объявлен отбой рангу вызова. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Изначально о том, что к зданию ТЦ съехались пожарные машины, написали в соцсетях.

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