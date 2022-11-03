Тарифы ЖКХ внепланово поднимут в Самарской области с 1 декабря 2022 года

Плата за коммуналку в декабре 2022 года в среднем увеличится на 9% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области внепланово поднимут цены на жилищно-коммунальные услуги. Тарифы изменятся с 1 декабря 2022 года.

Изначально индексацию тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение должны были провести 1 июля 2023 года. Однако правительство РФ решило перенести сроки на 1 декабря 2022-го. Планируется, что предельный уровень индексации тарифов ЖКУ не превысит 9%. Ранее заместитель руководителя РЦ «ЖКХ-контроль» Самарской области Игорь Косилов рассказал «КП-Самара», как вырастет размер платы за коммуналку.

По данным регионального правительства, при повышении тарифов ЖКУ изменят региональные стандарты стоимости ЖКУ. Их применяют для расчета ежемесячной субсидии. Претендовать на нее могут собственники или наниматели жилья с низким доходом – если расходы на оплату жилья или коммуналки превышают 22% от совокупного дохода семьи.

По информации на конец сентября 2022 года, данную субсидию в Самарской области получали 25 тысяч семей. Ее средний размер составляет около 2,5 тысяч рублей.

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