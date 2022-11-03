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НовостиОбщество3 ноября 2022 15:04

Александр Винников стал руководителем департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области

Документ о назначении подписал глава региона Дмитрий Азаров
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Александр Винников оставил пост начальника областного ГУ МВД летом 2022 года.

Александр Винников оставил пост начальника областного ГУ МВД летом 2022 года.

Экс-начальник областного ГУ МВД Александр Винников получил должность в региональном департаменте по вопросам общественной безопасности. Соответствующий указ подписал глава региона Дмитрий Азаров в четверг, 3 ноября.

– Дмитрий Азаров назначил Александра Винникова на должность заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности, – сообщили в областном правительстве.

Отмечается, что ранее занимавший пост руководителя департамента Юрий Иванов продолжит работать в региональной команде в должности советника губернатора.

Напомним, Александр Винников возглавил самарскую полицию в 2017 году, сменив на посту Сергея Солодовникова. Спустя год он был повышен в звании до генерал-лейтенанта. Летом 2022 года стало известно, что Александр Винников покидает пост руководителя областного главка МВД. А в сентябре был представлен новый начальник регионального управления – им стал генерал-лейтенант Игорь Иванов.

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