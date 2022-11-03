Александр Винников стал руководителем департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области

Александр Винников оставил пост начальника областного ГУ МВД летом 2022 года.

Экс-начальник областного ГУ МВД Александр Винников получил должность в региональном департаменте по вопросам общественной безопасности. Соответствующий указ подписал глава региона Дмитрий Азаров в четверг, 3 ноября.

– Дмитрий Азаров назначил Александра Винникова на должность заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности, – сообщили в областном правительстве.

Отмечается, что ранее занимавший пост руководителя департамента Юрий Иванов продолжит работать в региональной команде в должности советника губернатора.

Напомним, Александр Винников возглавил самарскую полицию в 2017 году, сменив на посту Сергея Солодовникова. Спустя год он был повышен в звании до генерал-лейтенанта. Летом 2022 года стало известно, что Александр Винников покидает пост руководителя областного главка МВД. А в сентябре был представлен новый начальник регионального управления – им стал генерал-лейтенант Игорь Иванов.

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