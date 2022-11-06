Репетиция Парада Памяти прошла в Самаре 6 ноября 2022

По площади Куйбышева завтра пройдут юнармейцы со всей страны. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На площади Куйбышева в Самаре в воскресенье, 6 ноября 2022 года, прошла репетиция Парада Памяти, сообщает администрация города. Сам парад пройдет в понедельник, 7 ноября.

В этом году в Параде Памяти впервые примут участие гости из Дагестана и Донецкой народной республики. Всего в Самару приехали 15 делегаций из разных регионов России. Это представители юнармейских отрядов, воспитанники кадетских корпусов, победители региональных этапов различных военно-спортивных игр, соревнований и спартакиад.

Парад Памяти начнется в 12:00 по самарскому времени. Полная программа - на сайте samara.kp.ru.