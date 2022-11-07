Подрядчика строительства магистрали «Центральная» в Самаре выберут в декабре 2022 года

Первый этап предполагает обустройство участка от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары Фото: Архив "КП"

Стало известно, когда определят подрядчика для строительства магистрали «Центральная» в Самаре. Конкурс по выбору компании должен завершиться в декабре 2022 года. Об этом в интервью OBOZ.INFO сообщил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

По словам первого вице-губернатора, средства на реализацию проекта полностью предусмотрели в областном бюджете 2023-2024 годов. Виктор Кудряшов отметил, что все подготовительные работы завершены. Проведены изъятие участков и расселение дач, которые попадали в зону строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что магистраль «Центральная» начнут строить в 2022 году. Речь идет о первом этапе — от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. Сделать этот участок планировалось за два года. Потом срок перенесли на 2023 год. Когда должны приступить к обустройству отрезка от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова, пока неизвестно.

На магистрали предусмотрят шесть полос движения. В районе ж/д станции Дачная обустроят подземный путепровод. Как ранее сообщили «КП-Самара» в региональном Минтрансе, «Центральную» оставят без трамваев, однако, не исключено, что по ней пустят другой общественный транспорт.

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