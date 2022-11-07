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НовостиОбщество7 ноября 2022 6:27

Подрядчика строительства магистрали «Центральная» в Самаре выберут в декабре 2022 года

В бюджете полностью предусмотрели средства на реализацию проекта
Анастасия ФИЛАТОВА
Первый этап предполагает обустройство участка от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары

Первый этап предполагает обустройство участка от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары

Фото: Архив "КП"

Стало известно, когда определят подрядчика для строительства магистрали «Центральная» в Самаре. Конкурс по выбору компании должен завершиться в декабре 2022 года. Об этом в интервью OBOZ.INFO сообщил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

По словам первого вице-губернатора, средства на реализацию проекта полностью предусмотрели в областном бюджете 2023-2024 годов. Виктор Кудряшов отметил, что все подготовительные работы завершены. Проведены изъятие участков и расселение дач, которые попадали в зону строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что магистраль «Центральная» начнут строить в 2022 году. Речь идет о первом этапе — от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. Сделать этот участок планировалось за два года. Потом срок перенесли на 2023 год. Когда должны приступить к обустройству отрезка от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова, пока неизвестно.

На магистрали предусмотрят шесть полос движения. В районе ж/д станции Дачная обустроят подземный путепровод. Как ранее сообщили «КП-Самара» в региональном Минтрансе, «Центральную» оставят без трамваев, однако, не исключено, что по ней пустят другой общественный транспорт.

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