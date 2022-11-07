Буровую установку пригнали на место строительства метро в Самаре в ноябре 2022 года

Работами охвачен участок около САТОБа и перекресток улиц Полевой и Ново-Садовой Фото: Скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство новой станции метро - «Театральная». Рабочие уже начали рыть котлован в районе театра оперы и балета. Блогер Сергей Бобин показал с воздуха, что сейчас происходит на площадке.

На месте строительства метро на улице Галактионовской установили козловой кран, который перемещается по специальным рельсам. В дальнейшем в котлован, который сейчас роют рабочие, опустят специальный механизированный комплекс — так называемый щит. Он необходим для прокладки тоннеля закрытым способом.

Ведутся работы и на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой. Там рабочие выносят инженерные коммуникации. Также на площадке появилась буровая установка. Скоро там тоже начнут рыть котлован. Таким образом, два щита пойдут навстречу друг другу: со стороны улицы Галактионовской и со стороны улицы Полевой.

Длина тоннеля составит около 1600 метров, глубина залегания — около 16 метров. Планируется, что щиты пройдут весь этот путь примерно за 7-8 месяцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал