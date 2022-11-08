Новый начальник ГУ МВД собирается «встряхнуть» самарских полицейских

Самарских полицейских "встряхнут" в плане дисциплины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области проверят работу полицейских. Начальник ГУ МВД по региону Игорь Иванов планирует их «встряхнуть». Об этом он заявил на встрече с активом ветеранского движения.

– Моя задача – встряхнуть, в хорошем смысле, личный состав в плане дисциплины и нормальной готовности. Нужно обратить внимание на ряд моментов: режимы ЧС, подъем по тревоге, определенный набор при задержании, а также четкая, жесткая работа по перехвату. Сразу, конечно, мы ничего не изменим. Будем работать, – отметил Игорь Иванов.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Иванов занял пост начальника ГУ МВД по Самарской области чуть больше месяца назад. До этого он служил на аналогичной должности в Кемерово. На недавней пресс-конференции с журналистами новый руководитель облглавка рассказал о приоритетах работы самарской полиции. Одни из важных направлений: усиление патрулей ППС и ДПС, возрождение добровольной народной дружины.

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