Для подрядчика из «дела Госстройнадзора» в Самаре запросили реальный срок

Дело о мошенничестве при реализации нацпроекта рассматривает Ленинский районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районном суде Самары прошли прения сторон по делу о мошенничестве при реализации нацпроекта «Экология». Один из обвиняемых – совладелец ГК «Абсолют» и бывший директор ООО «Тет а тет «М» Денис Фельдблит. Он также замешан в «деле Госстройнадзора».

По версии следствия, афера была совершена при строительстве второй очереди Пестравского группового водопровода. Стоимость работ составила 133 млн рублей. Подрядчиком выступало ООО «СК «Мосстрой», а субподрядчиком – «Абсолют». Правоохранители считают, что строители сэкономили на материалах. Ущерб составил около 3,5 млн рублей. Как сообщили в суде, прокуратура запросила для Дениса Фельдблита наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Отметим, предприниматель фигурирует и в другом уголовном деле – о превышении должностных полномочий. Подозреваемые в нем – глава Госстройнадзора Самарской области Владимир Захарин и трое его подчиненных. Следователи полагают, что они допустили нарушения при строительстве ДК в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах по нацпроекту «Культура». На этих объектах работала фирма «Тет а тет «М».

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