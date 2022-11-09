Дмитрий Азаров прокомментировал, как пройдут новогодние праздники в этом году

Дмитрий Азаров подтвердил, что все детские праздники в Самарской области будут проведены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 8 ноября, губернатор Дмитрий Азаров в эфире канала "Россия-24" прокомментировал неоднозначную тему, волнующую жителей, касающуюся проведения новогодних праздничных мероприятий в Самарской области.

— Люди в Самарской области – мудрые. Я уверен, что безудержного веселья не будет. Жители понимают, что на передовой наши защитники. Мы все должны делать все для их поддержки, — сказал Дмитрий Азаров.

Ранее ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова сообщал, что в регионе власти планируют ограничить массовые мероприятия на Новый год из-за проведения специальной военной операции.

А депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев отправлял запрос областным властям, в котором предложил сократить расходы на новогодние гуляния и перераспределить эти средства на поддержку мобилизованных и бойцов Самарского батальона. Для детей же все праздничные мероприятия планируется оставить в прежнем формате.

Дмитрий Азаров подтвердил, что все детские праздники в Самарской области будут проведены, а ёлка традиционно появится на площади Куйбышева. При этом решение, как вести себя в праздник в сегодняшней ситуации, остается за самарцами.

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