Дмитрий Азаров рассказал, установят ли новогоднюю елку на пл. Куйбышева в Самаре в 2022 году

Самарцы все-таки смогут полюбоваться на главную елку города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, будет ли установлена елка на площади Куйбышева в 2022 году. Глава региона заверил, что жителей не оставят без главного символа Нового года. Об этом он сообщил 8 ноября 2022 года в эфире местного телеканала.

По словам Дмитрия Азарова, Новый год пройдет в особом режиме. Традиционных масштабных гуляний не будет, но детей праздника не лишат. Юные жители региона обязательно получат подарки. Также они смогут вместе с семьей полюбоваться на главную елку Самары на площади Куйбышева.

Напомним, для юных самарцев запланированы детские спектакли. К примеру, на новогодних праздниках они смогут увидеть в САТОБе «Щелкунчика», за билетами на который уже выстраиваются очереди, «Чиполлино», «Золотой ключик», «Бременских музыкантов» и др. Перед каждой постановкой зрителей будут ждать представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

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