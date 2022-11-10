Кандидатов на пост главы Самары начнут отбирать в ноябре 2022 года

У Елены Лапушкиной в декабре 2022 года истекает пятилетний срок полномочий Фото: администрация Самары

Объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы Самары. Принимать заявки начнут уже на следующей неделе. Об этом стало известно на заседании гордумы, которое прошло в четверг, 10 ноября 2022 года.

Необходимость проведения конкурса обусловлена тем, что у нынешней главы Самары Елены Лапушкиной истекает пятилетний срок полномочий. Ее избрали на этот пост в декабре 2017 года. Документы для участия в конкурсе будут принимать в течение месяца – с 14 ноября до 14 декабря 2022 года.

В дальнейшем конкурсная комиссия отберет наиболее достойных кандидатов. Затем состоится заседание городской думы. На нем депутаты определят нового градоначальника.

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