Новогодняя иллюминация все-таки появится на улицах Самары в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, украсят ли Самару к Новому году. Как сообщили в мэрии, жителей не оставят без праздничного настроения. На улицах города, как и в прошлые года, разместят иллюминацию.

Как именно украсят Самару, пока точно неизвестно. По предварительным данным, будут использовать ранее закупленные гирлянды и световые консоли. Приобретать новые украшения в 2022 году не планируется.

Ранее стало известно, что Новый год пройдет в Самаре в особом режиме. Масштабные гуляния решили не проводить. Однако для детей праздники все-таки устроят. Получат они и новогодние подарки. Хотя никаких массовых мероприятий на площади Куйбышева проводить не будут, елку там установят. Не исключено, что к Новому году украсят и другую локацию – территорию около стадиона «Солидарность Самара Арена».

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