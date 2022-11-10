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НовостиОбщество10 ноября 2022 14:58

В Самаре новый Дворец спорта хотят отремонтировать за 1,2 млн рублей

Работы будут проведены во внутренних нежилых помещениях
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Торжественное открытие Дворца спорта состоялось в прошлом году.

Торжественное открытие Дворца спорта состоялось в прошлом году.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре планируется ремонт в новом Дворе спорта на улице Молодогвардейской. В данный момент идет поиск подрядчика. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает ГАУ «Самара Арена». Согласно документации, ремонт будет выполнен во внутренних нежилых помещениях. Победителю аукциона предстоит выполнить устройство натяжных потолков, облицовку стен, привести в порядок полы, а также установить сантехнику.

Сумма контракта – 1,2 млн. рублей. Завершить все работы необходимо не позднее 20 декабря 2022 года.

Напомним, Дворец спорта им. Владимира Высоцкого открылся в сентябре прошлого года. В нем разместилась ледовая арена на 5 тысяч посадочных мест, полноразмерный тренировочный лед, зал для профессионального керлинга, универсальный спортивный, тренажерный и хореографический залы, а также оборудованный по последнему слову техники зал для проведения конференций.

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Торжественное открытие состоялось почти на год раньше, чем было запланировано (подробности)