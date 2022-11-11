В Самаре возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жителей, чьи дома попали в зону строительства метро

По данным СК, жители остались недовольны суммами компенсаций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются разбирательства вокруг строительства новой станции метро «Театральная». Для проведения работ властям пришлось изъять квартиры, попавшие в зону стройки. Владельцам пообещали компенсации, однако суммы их не устроили.

Власти пытались уладить непростую ситуацию. Глава региона Дмитрий Азаров лично встречался с владельцами квартир, они вместе искали пути решения проблемы. Однако не со всеми удалось найти компромисс. В сентябре губернатор поручил разработать законопроект, который позволит защитить собственников жилья. Поправки были приняты спустя несколько дней: сообщалось, что помимо компенсации, жители получат дополнительные выплаты.

Тем не менее, некоторые владельцы квартир оставались недовольны ситуацией. Позднее в дело вмешался глава СК России. Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности расчета сумм компенсаций.

В пятницу, 11 ноября, стало известно о том, что СУ СК по Самарской области возбудил уголовное дело по факту нарушения прав собственников жилых помещений при строительстве станции метро. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– В СМИ опубликованы материалы, в соответствии с которыми горожане полагают, что их права нарушены. Они также высказывают несогласие с суммами компенсаций, которые, по их мнению, не соответствуют фактической стоимости отчуждаемых жилых помещений, – информируют в региональном СУ СК.

Следствие полагает, что должностные лица регионального минстроя недобросовестно отнеслись к процедуре оценки изымаемых квартир и проверке сведений на предмет соответствия реальной стоимости жилья. В результате права жителей были нарушены – он не могут приобрести равноценные жилые помещения, уточняют в СУ СК по Самарской области.

– По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность». В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) указанных лиц, – подчеркнули в следственном комитете.

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