В Минстрое рассказали, как расселенцам из-за строительства метро в Самаре получить субсидии

Право на получение социальной субсидии имеет определенная категория граждан Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В министерстве строительства Самарской области рассказали о мерах поддержки для тех, чьи дома планируют расселить из-за строительства метро. Речь идет о предоставлении субсидий. Чиновники объяснили, кто имеет на них право и как их получить.

- Согласно закону, право на получение социальной выплаты имеют собственники изымаемого жилья, если указанное жилье является единственным и его площадь не превышает 33 кв. м либо стоимость его выкупа ниже 70 078 рублей за 1 кв. м, - сообщили «КП-Самара» в региональном Минстрое.

Чтобы получить субсидию, переселенцам необходимо подать в уполномоченный орган заявление о постановке на учет и предоставлении соцвыплаты. При этом нужно приложить следующие документы: копия паспорта или свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет); выписка из ЕГРН о праве гражданина и членов его семьи на недвижимость; справка о наличии права собственности на объекты недвижимого имущества до 5 августа 1998 года; справка о регистрации граждан по месту жительства на дату утверждения проекта планировки территории для размещения объекта, из-за которого изымут жилье, или по состоянию на 30 сентября 2022 года. Отметим, что все копии документов нужно предоставить одновременно с их оригиналами.

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