Дополнительную выплату получат жители, попавшие под расселение из-за строительства метро в Самаре

У собственников квартиры будут выкупаться по цене не ниже среднерыночной по городу.

Депутаты губернской думы приняли поправки в областное законодательство. Теперь жители домов, попавшие под расселение из-за строительства станции метро "Театральная", помимо компенсации получат дополнительную выплату.

Первый председатель губдумы Марина Антимонова сообщила, что благодаря проекту самарцы получат не только компенсацию стоимости «квадратов», которые они имели в собственности. Поправки гарантируют, что жители домов смогут приобрести новую жилплощадь.

Как сообщает депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, у собственников квартиры будут выкупаться по цене не ниже среднерыночной по городу, а оплата площади будет происходить из расчёта не меньше 33 метров. В случаях, если оценка жилья выше среднерыночной, то оплата по ней.

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