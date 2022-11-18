Проезд по будущей магистрали «Центральная» в Самаре все-таки будет бесплатным

Путаница возникла из-за того, что реализация проекта планировалась в рамках государственно-частного партнерства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проезд по будущей магистрали «Центральная» будет бесплатным. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог региона Иван Пивкин во время заседания профильного комитета губдумы.

Напомним, ранее сообщалось, что на магистрали «Центральная» между Ракитовском шоссе и ж/д станцией Дачная установят пункт взимания платы. Министр опроверг эту информацию.

Торги на строительство первого этапа магистрали «Центральная» уже объявили в Самаре. В проекте предусмотрен участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги города. О пункте взимания платы с 10 кабинами операторов указано на сайте госзакупок. По словам Ивана Пивкина, в документах ошибка.

Путаница возникла из-за того, что реализация проекта планировалась в рамках государственно-частного партнерства. Сначала в смету внесли данные о платном проезде, но потом власти отказались от привлечения инвесторов. Магистраль полностью построят на бюджетные средства, а в документацию внесут корректировки.

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