Огромный котлован раскопали на ул. Галактионовской в Самаре в ноябре 2022 года

Обустройство котлована в историческом центре хотят завершить к середине декабря 2022 года Фото: администрация Самары

В Самаре на улице Галактиновской раскопали огромный котлован для строительства метро. Рабочие опустились почти на 14 метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Идет разработка стартового котлована на улице Галактионовской. В забойной части сделаны буросекущие сваи. Они выполняют роль ограждающих и несущих конструктивных элементов сооружения. Разработан грунт, — рассказали в мэрии.

Цель при разработке котлована - достичь отметки в 21 метр Фото: администрация Самары

Цель рабочих при устройстве котлована — достичь отметки в 21 метр. Они прошли больше половины пути — почти 14 метров. Специалисты стараются опережать график. Они планируют завершить работы к середине декабря 2022 года, чтобы отдать площадку под монтаж щита — тоннелепроходческого механизированного комплекса. Щит пойдет в сторону станции метро «Алабинская». Аналогичный направят и со стороны улицы Полевой, где тоже приступают к обустройству стартового котлована.

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