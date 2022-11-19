Два аварийных дома снесут в историческом центре Самары

Аварийные дома снесут в два этапа: часть - до 20 декабря, часть - до 1 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика, который снесет пять аварийных домов. Два из них находятся в историческом центре города. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо демонтировать здания по следующим адресам: ул. Ленинградская, 97 литера Б (Самарский район), ул. Вилоновская, 48 литеры А, А’, а и ул. Чернореченская, 8 корпус 5 (Ленинский район), ул. Сергея Лазо, 10 и 14 (п. Управленческий, Красноглинский район). Дома на Чернореченской, Ленинградской и Лазо, 10 нужно снести до 20 декабря 2022 года, остальные — до 1 февраля 2023-го.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 28 ноября 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 24 млн рублей.

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