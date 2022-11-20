«Штурмовали Дворец спорта и ждали объятий»: в Самаре сотни фанатов выстроились в очередь за селфи к Александре Трусовой

Саша с готовностью позировала на фото с фанатами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотни фанатов выстроились в очередь за селфи к фигуристке Александре Трусовой. Поклонники спортсменки штурмовали фойе Дворца спорта и устроили там настоящую давку.

Александра Трусова выступал в самарском Дворце спорта на состязаниях пятого этапа Гран-при по фигурному катанию. На льду удача отвернулась от Саши – по итогам короткой программы 19 ноября она оказалась третьей, а во время проката произвольной программы 20 ноября и вовсе упала на лед. В итоге Трусова стала второй, уступив первенство Софье Самоделкиной.

Фанаты выстроились в огромную очередь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако огромную армию фанатов фигуристки эта неудача ничуть не смутила. На всех выступлениях поклонники горячо поддерживали свою любимицу, а после произвольной программы один из фанатов даже выбежал на лед с букетом цветов, заставив Александру поволноваться.

А после окончания турнира Саша Трусова вышла к поклонникам, чтобы оставить автографы и сфотографироваться. К фигуристке выстроилась настоящая очередь из сотен фанатов, и в фойе Дворца спорта началась давка.

Поклонники устроили настоящую давку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на усталость, Александра приветливо общалась с поклонниками, фотографировалась с ними, расписывалась на плакатах и открытках и дарила небольшие сувениры на память. К процессу фотографирования привлекли даже дюжего охранника – девочки-тинейджеры просили его сфотографировать их с фигуристкой, и он не отказывал им в этой просьбе. А сама Александра улыбалась фанатам, с готовностью обнималась с ними и горячо благодарила поклонников за поддержку.