В Самаре начались повторные торги на проектирование пятой очереди набережной

Строительные работы запланированы на 2023-2025 годы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары ищут нового подрядчика, который займется проектированием пятой очереди набережной. Информация размещена на сайте госзакупок.

Повторные торги были объявлены 18 ноября. Согласно документации, компания должна будет выполнить проектные работы в течение 11 месяцев – с учетом получения положительного заключения госэкспертизы. Результаты аукциона будут известны после 12 декабря.

Построить объект планируется в 2023-2025 годах. Цена контракта – 168,6 млн. рублей.

Напомним, ранее мэрия уже проводила торги на проектирование пятой очереди самарской набережной. В октябре текущего года были подведены итоги, по результатам которых победителем стал ООО «Волгатрансстрой-Проект». Однако спустя месяц контракт был расторгнут.

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