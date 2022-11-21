Страшно гулять по вечерам: самарцы назвали самый опасный район города

В некоторых районах Самары лучше не появляться в темное время суток
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Самары рассказали, какой район, по их мнению, является самым опасным в городе. В очередной раз сомнительную победу в рейтинге одержал Кировский район.
Два года назад «КП-Самара» проводила опрос среди жителей города. Он показал, что горожане стараются не появляться по вечерам в поселке Зубчаниновка и на Металлурге, что расположены на территории Кировского района. Первый пугает наличием цыган, плохих дорог и слишком малым освещением, а второй — количеством совершенных преступлений.
Опасались самарцы и поселка Шмидта (Запанской) в Куйбышевском районе. Причина этому — наличие людей без определенного места жительства и социального приюта для бездомных.
Опрос, который «Комсомолка» запустила в ноябре 2022 года, показал немного другие результаты. Рейтинг самых опасных районов вновь возглавили Металлург и Зубчаниновка. Затем идут Мехзавод, Запанской, Стошка и Безымянка. Самым спокойным районом самарцы назвали центр города и Ленинградку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал