В Самаре с городских улиц вывезли 2132 тонны снега с 18 ноября

В некоторых местах города службам понадобилось организовать работу по откачке воды. Фото: администрация Самары

В Самаре с 18 по 21 ноября с городских улиц вывезли 2 132 тонны снега. Об этом стало известно на совещании в мэрии под руководством Елены Лапушкиной.

А в ночную смену с 20 на 21 ноября было задействовано 111 уборщиков территорий и 131 единица техники. Возникли и определенные трудности из-за изменчивых погодных условий, а также снега и дождя.

В некоторых местах города службам понадобилось организовать работу по откачке скапливающейся в низинных местах воды. Так, специалисты уже откачали 1592 кубометра воды. Ликвидируют последствия непогоды как в дневные, так и в ночные смены.

В течение недели в регионе будет неустойчивая погода. Ожидаются обильные осадки, поэтому жителям стоит быть бдительными и осторожными.

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