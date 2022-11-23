В Самаре из-за наледи и гололеда увеличится интервал движения общественного транспорта

На дорогах настоящий каток Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре ночью и утром в среду, 23 ноября 2022 года, прошел ледяной дождь. Из-за надели и гололеда увеличится интервал движения общественного транспорта.

По информации департамента транспорта Самары, жителям по возможности стоит отменить поездки и не спешить. В регионе объявили желтый уровень опасности. На улице настоящий каток. Чтобы избежать аварий, водителей также попросили соблюдать оптимальную скорость передвижения.

Напомним, городской блогер показал, какой слой наледи покрыл дороги и машины ранним утром. Пешеходам стоит быть внимательнее на проезжей части.

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