Самарские полицейские напомнили водителям и пешеходам правила безопасности в гололед

Автомобилисты должны помнить, что из-за гололеда тормозной путь увеличивается в несколько раз. Фото: ГИБДД Самарской области

Сегодня, 23 ноября 2022 года, в Самарской области прошел ледяной дождь и на дорогах образовался «каток». Региональная ГИБДД предупредила о правилах для водителей и пешеходов во время гололеда.

Водителям надо выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Автомобилисты должны помнить, что из-за гололеда тормозной путь увеличивается в несколько раз, потому что сцепление колес с дорогой снижается.

На дорогах не стоит беспорядочно маневрировать и выезжать на полосу встречного движения. Бдительными надо быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Внимательность стоит проявить и пешеходам. А именно переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на гаджеты. Участники дорожного движения, попавшие в ДТП или нештатную ситуацию на дорогах Самарской области, могут обратиться за помощью в управление ГИБДД Самарской области по телефонам: 8(846)333-58-01 или 102.

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