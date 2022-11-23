Жителей Самары призвали быть осторожными в период гололеда

Жителей попросили быть осторожными в период наледи Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарской области специалисты предупредили жителей о ледяном дожде и гололеде 23 ноября 2022 года. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Горожане столкнулись не только с «бесплатным катком» на улицах, но и с проблемой общественного транспорта. Профильный департамент предупредил горожан о возможном увеличении интервала движения автобусов и троллейбусов. Также жителей призвали быть особенно осторожными в период наледи.

Мэр Самары Елена Лапушкина в своих социальных сетях призвала горожан рассчитывать время на дорогу при выходе из дома. Специалисты стараются ликвидировать последствия ледяного дождя, техника в скором времени будет готова к работе в условиях снегопада.

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