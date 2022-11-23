Сильный туман и гололед продолжат терроризировать Самарскую область 24 ноября 2022 года

Самарцы уже оценили все "прелести" бесплатного катка на тротуарах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Непогода продолжит терроризировать жителей Самарской области в четверг, 24 ноября 2022 года. Завтра в регионе вновь прогнозируют гололед и сильный туман. Объявлен желтый уровень опасности.

- Ночью и днем 24 ноября 2022 года местами по Самарской области ожидается туман. Видимость при нем составит 500 м и менее. Сохраняется гололед, местами сильная гололедица, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. По возможности завтра лучше не выходить из дома и не отправляться на авто в дальние поездки. Тем, кому все-таки придется покинуть родные стены ради работы или учебы, советуют быть аккуратнее на дорогах. Не стоит спешить и отвлекаться на телефоны.

Напомним, в среду, 23 ноября 2022 года, Самару накрыл ледяной дождь. Все машины горожан покрылись корочкой льда, а тротуары превратились в бесплатный каток. Многим, кто вышел сегодня на улицу, пришлось проявить чудеса эквилибристики. Были и те, кто сделав два шага от подъезда, просто вернулись домой.

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