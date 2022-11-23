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НовостиОбщество23 ноября 2022 12:21

Сильный туман и гололед продолжат терроризировать Самарскую область 24 ноября 2022 года

Завтра из дома лучше не выходить
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы уже оценили все "прелести" бесплатного катка на тротуарах

Самарцы уже оценили все "прелести" бесплатного катка на тротуарах

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Непогода продолжит терроризировать жителей Самарской области в четверг, 24 ноября 2022 года. Завтра в регионе вновь прогнозируют гололед и сильный туман. Объявлен желтый уровень опасности.

- Ночью и днем 24 ноября 2022 года местами по Самарской области ожидается туман. Видимость при нем составит 500 м и менее. Сохраняется гололед, местами сильная гололедица, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. По возможности завтра лучше не выходить из дома и не отправляться на авто в дальние поездки. Тем, кому все-таки придется покинуть родные стены ради работы или учебы, советуют быть аккуратнее на дорогах. Не стоит спешить и отвлекаться на телефоны.

Напомним, в среду, 23 ноября 2022 года, Самару накрыл ледяной дождь. Все машины горожан покрылись корочкой льда, а тротуары превратились в бесплатный каток. Многим, кто вышел сегодня на улицу, пришлось проявить чудеса эквилибристики. Были и те, кто сделав два шага от подъезда, просто вернулись домой.

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