В такую погоду важно, чтобы обувь была с ребристой подошвой и без каблуков. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сегодня, 23 ноября, погодные условия, а именно гололед, натворили много бед. В минздраве Самарской области напомнили правила безопасности и перечислили адреса травмпунктов.

В такую погоду важно, чтобы обувь была с ребристой подошвой и без каблуков. При выходе из общественного транспорта нужно аккуратно держаться за перила. Пожилым людям не стоит стесняться просить о помощи.

Если момент падения уже не избежен, падайте правильно: руки надо прижать к груди, а ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот. В гололед не стоит выходить из дома без необходимости.

Стали известны адреса круглосуточных травмпунктов, куда можно обратиться за помощью.

В Самаре травмпункты работают в больнице №1 им. Н.И. Пирогова на ул. Полевая, 80а, больнице №2 им. Н.А. Семашко на ул. Калинина, 32, больнице №7 на ул. Крайняя, 17, больнице №10 на ул. Медицинская, 4б, а также детский травмпункт в больнице им. В.Д. Середавина.

В Новокуйбышевске помощь круглосуточно оказывают в центральной городской больнице на ул. Пирогова, 1, а в Сызрани в городской и районной больнице на ул. Комарова, 1.

Жители Тольятти могут обратиться в поликлинику №3 на ул. Цветной бульвар, 16, а также в больницу №2» на ул. Баныкина, 8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Самары призвали быть осторожными в период гололеда

В регионе объявили желтый уровень опасности (подробности)

В Самаре из-за наледи и гололеда увеличится интервал движения общественного транспорта

Жителям стоит теплее одеться, чтобы не замерзнуть на остановках (подробности)

Самарские полицейские напомнили водителям и пешеходам правила безопасности в гололед

Водителям стоит выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.