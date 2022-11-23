Ледяной дождь превратил Самару в каток 23 ноября 2022 года

Пешеходам сегодня было нелегко Фото: Наталья АРТЯКОВА

В ночь на среду, 23 ноября 2022 года, на Самару обрушился ледяной дождь. В результате к утру все улицы города покрылись коркой льда. Автомобили приобрели дополнительные «стекла», а тротуары и дорожки во дворах превратились в бесплатный каток.

- Вышел сегодня из дома в магазин. Он в 200 метрах от меня. По дороге умудрился два раза упасть. Хорошо, что ничего не сломал, - поделился местный житель.

Сегодняшний день оказался богатым на падения. Не всем повезло отделаться простыми ушибами. Некоторые получили серьезные травмы и теперь сидят и стоят в очереди в травмпункте. По словам горожан, активно люди осаждают больницу имени Семашко. На фото, которое опубликовала одна из самарчанок в соцсетях, видно, что в помощи медиков нуждаются десятки горожан.

Люди выстроились в очередь в травмпункте больницы Семашко / Фото: Стэлла Глазкова / ЧП Самара

Отметим, осадки в Самаре не прекращаются. Сегодня в городе весь день идут мокрый снег и дождь. На четверг, 24 ноября 2022 года, синоптики прогнозируют сильный туман и гололед. Из дома без сильной необходимости лучше не выходить.

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