Пермские металлурги приобрели корпус Самарского подшипникового завода

Пермская компания предложила за корпус № 10 СПЗ более 321 млн рублей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стали известны результаты торгов по продаже еще одного корпуса Самарского подшипникового завода, который сейчас находится в стадии банкротства. Победителем признали крупнейший металлургический торгово-сервисный центр в Пермском крае «Пермметалл». Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
На продажу был выставлен корпус № 10 Самарского подшипникового завода на улице Калинина, 1. Его площадь составляет 35 826 кв. м. Также в состав лота входили земельный участок под зданием площадью 30 187 кв. м и более 500 единиц различного имущества.
Участником торгов стала только одна компания — АО «Пермметалл». Она предложила сумму в 321 200 000 рублей. Организацию признали победителем. Скоро с ней должны заключить договор купли-продажи.
Напомним, Самарский подшипниковый завод признан банкротом. Назначенный судом конкурсный управляющий сейчас постепенно распродает имущество предприятия. Потенциальные покупатели не очень охотно участвуют в торгах. Бывает и такое, что победители аукционов впоследствии отказываются от заключения договора купли-продажи.
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