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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:37

В Самарской области 21 женщина получила награду «Материнская доблесть»

Отметили и трех женщин, которые организовали волонтерское движение «Шьем для наших.Тольятти»
Ирина СИНЕГУБОВА
Самарская область стала одним из первых регионов, где был учрежден знак отличия «Материнская доблесть».

Самарская область стала одним из первых регионов, где был учрежден знак отличия «Материнская доблесть».

Фото: правительство Самарской области

Вчера, 23 ноября, более тысячи матерей в преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, собрались в зале Самарского театра оперы и балета. Каждый год накануне праздника в регионе чествуют многодетных матерей.

— Самарская область стала одним из первых регионов, где был учрежден знак отличия «Материнская доблесть», который присуждается матерям, родившим пять и более детей, — рассказали в правительстве региона.

В этом году награду получила 21 женщина. Всего знаком удостоили уже 4900 многодетных матерей. Еще трем женщинам, которые организовали волонтерское движение «Шьем для наших.Тольятти», вручили памятный знак «За служение людям».

В торжественном мероприятии участвовали матери, жены и дочери военнослужащих, которые находятся на спецоперации, героини проекта «Жены Героев», женщины, награжденные орденом и медалью «Родительская слава», знаком отличия «Материнская доблесть», а также воспитавшие 10 и более детей.

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