В Самарской области 21 женщина получила награду «Материнская доблесть»

Самарская область стала одним из первых регионов, где был учрежден знак отличия «Материнская доблесть». Фото: правительство Самарской области

Вчера, 23 ноября, более тысячи матерей в преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, собрались в зале Самарского театра оперы и балета. Каждый год накануне праздника в регионе чествуют многодетных матерей.

— Самарская область стала одним из первых регионов, где был учрежден знак отличия «Материнская доблесть», который присуждается матерям, родившим пять и более детей, — рассказали в правительстве региона.

В этом году награду получила 21 женщина. Всего знаком удостоили уже 4900 многодетных матерей. Еще трем женщинам, которые организовали волонтерское движение «Шьем для наших.Тольятти», вручили памятный знак «За служение людям».

В торжественном мероприятии участвовали матери, жены и дочери военнослужащих, которые находятся на спецоперации, героини проекта «Жены Героев», женщины, награжденные орденом и медалью «Родительская слава», знаком отличия «Материнская доблесть», а также воспитавшие 10 и более детей.

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