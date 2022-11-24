В Самарской области 23 ноября 2022 года был побит 55-летний рекорд по осадкам

Погода в ноябре 2022 года продолжает ставить рекорды в Самарской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 23 ноября 2022 года, Самарская область оказалась во власти дождя и мокрого снега. Осадки начались ночью и шли весь день. Итогом стал новый погодный рекорд.

- 23 ноября 2022 года был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Свои показатели обновила метеостанция в Сызрани, - сообщили в Приволжском УГМС.

По данным специалистов, накануне в Сызрани выпало 15,1 мм осадков. Это на 0,9 мм больше, чем в 1967 году.

По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти в Самарской области как минимум до конца этой недели. В четверг, 24 ноября, ожидается мокрый снег. В пятницу и субботу тоже возможен небольшой снег, мокрый снег. А вот в воскресенье, 27 ноября 2022 года, в регион может вернуться ледяной дождь, который грозит образованием гололеда.

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