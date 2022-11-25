В расписании аэропорта Курумоч появились прямые рейсы из Самары в Таиланд

Перевозкой пассажиров займется авиакомпания Azurair. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские пассажиры смогут добраться до Таиланда на без пересадок. В расписании аэропорта Курумоч появились прямые рейсы.

Первый самолет отправится из областной столицы в Паттайю уже 30 ноября 2022 года. Отмечается, что перелеты будут осуществляться только в рамках пакетного тура, в свободной продаже билетов не будет.

Перевозкой пассажиров займется авиакомпания Azurair. Добраться до Таиланда можно будет на Boeing-737. Периодичность перелетов составит 11-12 дней.

Помимо этого, попасть в Таиланд можно через перелет Аэрофлота со сквозной стыковкой «Самара-Москва-Пхукет».

Ранее стало известно, количество авиарейсов из Самары до Москвы будет увеличено до 20 в неделю.

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