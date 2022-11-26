С экс-руководителя Фонда капремонта Самарской области суд взыскал 36,9 миллионов рублей

На данный момент решение суда в законную силу не вступило. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд взыскал с бывшего руководителя областного Фонда капитального ремонта 36 миллионов 900 тысяч рублей. Именно эта сумма была получена от подрядчиков в качестве коммерческого подкупа.

— Исковое заявление было удовлетворено Кировским районным судом Самары 24 ноября этого года, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Экс-главу Фонда капремонта Михаила Архипова признали виновным в получении от подрядчиков денежных средств за беспрепятственную приемку работ и покровительство.

Таким образом, 36,9 миллионов рублей взысканы в доход Российской Федерации. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что Михаил Архипов с 2016 года брал откаты с подрядчиков Фонда капремонта, а деньги получал через своего брата.

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