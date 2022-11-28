Дед Мороз из Великого Устюга попал под западные санкции

Дед Мороз из Великого Устюга уже скоро посетит Самару и Сызрань Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В санкционный список Евросоюза и США угодила еще одна известная личность в России. Под частичными санкциями оказался Дед Мороз из Великого Устюга, пишет ФАН.

По данным агентства, данная ситуация возникла из-за того, что ЕС и США принимали санкции пакетом. Туда вошло и АО «Дед Мороз». Его включили как организацию, которая ведет деятельность в туристической отрасли. Западные страны запретили Деду Морозу из Великого Устюга экспортировать и импортировать товары.

По данным администрации Вологодской области, на работе главного зимнего волшебника данные санкции никак не отразятся. Он продолжит принимать туристов со всей России и бывших стран Советского Союза. Чиновники отметили, что в местных гостиницах уже почти не осталось мест.

Напомним, ранее Дед Мороз отправился на сказочном поезде в свое больше путешествие по России. Он проедет более 33 тысяч км и посетит свыше 100 городов. В их числе Самара, куда зимний волшебник приедет 10 декабря 2022 года, и Сызрань (11 декабря).

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