В Самаре включили светофоры и нанесли разметку на улице XXII Партсъезда

Самарский видеоблогер показал, как выглядит дорога с высоты.
Фото: скриншот видео
В Самаре подходят к завершению работы на улице XXII Партсъезда. Речь идет об участке, который протянулся под новым путепроводом на улице Ново-Садовой. Самарский видеоблогер Евгений Щекин посетил площадку и показал, как она выглядит с высоты птичьего полета.
На кадрах видно, что на проезжей части уже появилась дорожная разметка. Здесь также заработали светофоры.
Напомним, рабочее движение по эстакаде на улице Ново-Садовой было открыто в прошлом месяце. При этом работы на примыкающих дорогах еще продолжались. В мэрии рассказали, что после их завершения общественный транспорт будет ходить по новой схеме.
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