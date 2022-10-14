В Самаре изменятся схемы движения и остановки общественного транспорта из-за открытия ул. Ново-Садовой

Новая остановка появится у гостиницы «Ренессанс». Фото: администрация Самары

Сегодня, 14 октября, в Самаре открыли развязку на пересечении улиц Ново-Садовая и Советской Армии. В связи с этим общественный транспорт будет ходить по новой схеме.

— Из города общественный транспорт будет ехать так же, как и сейчас, съезжая с улицы Ново-Садовая на дублер перед пересечением с улицей Советской Армии, — сообщает администрация Самары.

А в город временно, автобусы № 21м, № 50 и № 261 поедут по новому путепроводу. Они так будут ездить до окончания строительных работ на четной стороне дублера Ново-Садовой. Маршрут № 21м все еще будет разворачиваться возле ул. Потапова. Движение автобусов № 61 остается неизменным.

Изменения коснутся и остановок. На пересечении улиц Ново-Садовой и Солнечной предусмотрена временная остановка перед пешеходным переходом. На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии автобусной остановки не будет, однако появится новая у гостиницы «Ренессанс».

Когда работы на четной стороне дублера Ново-Садовой и улицы XXII Партсъезда будут закончены, автобусы № 21м, № 50 и № 261 поедут следующим образом: сначала по дублеру Ново-Садовой, затем сворачивать под эстакаду, двигаясь мимо ТЦ «Апельсин», и выезжать на второй дублер Ново-Садовой.

После этого через ул. Советской Армии, повернув налево, общественный транспорт доедет до остановки «ДК «Современник» и проследует по своим обычным маршрутам. При такой схеме остановки будут возле дома № 184а по улице Ново-Садовой и в районе ТЦ «Апельсин».

Автобусы № 35 поедут по Советской Армии по привычному маршруту в обе стороны. Остальной транспорт будет двигаться по эстакаде.

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